歐盟表決電動車關稅案前夕 西班牙促與中國磋商

西班牙今天在歐洲聯盟（EU）就電動車關稅案進行關鍵表決前夕表示，歐盟應尋求與中國磋商，找出折衷的結果。

路透社報導，西班牙經濟部長奎爾波（CarlosCuerpo）致函歐盟執行委員會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，歐盟應「在具約束力的表決之外持續開放磋商」，以就價格及將電池生產轉移到歐盟達成協議。

奎爾波在信中說，「我們國內產業有很多岌岌可危」，並指出西班牙是歐盟第2大汽車生產國。

奎爾波還說：「我們必須在技術上、政治上取得適當平衡，確保我們兼顧維護產業利益，以及避免與中國等策略性參與者發生大規模對抗。」

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）上月訪問中國時說，歐盟應重新考慮對中國電動車加徵關稅的立場，並敦促歐盟和北京當局避免貿易戰。

除非代表歐盟總人口65％的至少15個歐盟會員國投票反對，否則歐盟執委會的關稅案將可實施。

路透社昨天報導，法國、希臘、義大利和波蘭將投下贊成票，這將足以推動歐盟這些最受矚目的貿易措施通過。消息人士今天透露德國打算投反對票。