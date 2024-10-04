日本石川大雨增至14死 海中尋獲輪島市少女遺體
日本石川縣9月21日降下破紀錄大雨引發嚴重災情，其中1名輪島市的女國中生在豪雨之後失聯，官方昨天證實在石川縣西南方的福井縣外海尋獲她的遺體，罹難者確定增至14人。
日本放送協會（NHK）、「讀賣新聞」報導，輪島市久手川町的14歲國三女生喜三翼音，在當地9月21日接獲大雨特別警報時獨自在家。她當時透過電話向父親表示「家裡附近的河川暴漲」，但是「已經打不開門，無處可逃」。
她與父親通完電話就失去聯繫，住家也被洪水沖毀。警消事後持續在流經久手川町的塚田川周邊等地搜索。
事隔數日，福井縣坂井市外海約40公里處的日本海9月30日出現一具女性遺體。而海上保安署與警方發現死者衣物上，寫著與失聯者「喜三」相同的姓氏，並著手確認死者身分。
福井縣海上保安署昨天宣布，DNA鑑定結果顯示尋獲的女性遺體就是失聯的喜三翼音。如此一來，石川大雨的罹難者確定增至14人。
她64歲的祖母受訪時表示，「雖然相當難過，不過就能送翼音最後一程，我想告訴她希望她在天國能幸福」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言