日本石川大雨增至14死 海中尋獲輪島市少女遺體

日本石川縣9月21日降下破紀錄大雨引發嚴重災情，其中1名輪島市的女國中生在豪雨之後失聯，官方昨天證實在石川縣西南方的福井縣外海尋獲她的遺體，罹難者確定增至14人。

日本放送協會（NHK）、「讀賣新聞」報導，輪島市久手川町的14歲國三女生喜三翼音，在當地9月21日接獲大雨特別警報時獨自在家。她當時透過電話向父親表示「家裡附近的河川暴漲」，但是「已經打不開門，無處可逃」。

她與父親通完電話就失去聯繫，住家也被洪水沖毀。警消事後持續在流經久手川町的塚田川周邊等地搜索。

事隔數日，福井縣坂井市外海約40公里處的日本海9月30日出現一具女性遺體。而海上保安署與警方發現死者衣物上，寫著與失聯者「喜三」相同的姓氏，並著手確認死者身分。

福井縣海上保安署昨天宣布，DNA鑑定結果顯示尋獲的女性遺體就是失聯的喜三翼音。如此一來，石川大雨的罹難者確定增至14人。

她64歲的祖母受訪時表示，「雖然相當難過，不過就能送翼音最後一程，我想告訴她希望她在天國能幸福」。