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菲律賓破獲詐騙基地 逮逾250嫌犯包括2台人

中央社／ 馬尼拉4日專電

菲律賓多個執法單位昨天在大馬尼拉地區聯手破獲一處離岸博弈兼詐騙基地，逮捕超過250名嫌犯，初步資訊顯示其中包括2名台灣人。

菲律賓總統府反組織犯罪委員會（Presidential Anti-Organised Crime Commission，PAOCC）、移民局以及警方昨天傍晚6時左右在巴賽市（Pasay City）聯合突襲距菲律賓參議院不到1公里的一棟大樓，在裡面發現離岸博弈兼詐騙基地。

執法人員逮捕180多名外籍員工以及70多名菲律賓籍員工，並查獲一批疑似用來從事詐騙的電腦、手機以及手機SIM卡。

初步調查顯示，嫌犯除涉及離岸博弈業務之外，也對受害人進行「愛情詐騙」；他們面臨非法打工以及違反移民局法律等控告。

駐菲代表處警政祕書與菲方聯繫，得知這些嫌犯當中至少有2名台灣人，將進一步確認身分，並提供必要法律協助。

離岸博弈產業據信於2016年起在菲律賓大行其道，鎖定海外市場，但許多公司在博弈的外殼下從事金錢詐騙、洗錢、人口走私、綁架甚至殺人等不法行為，帶來嚴重社會問題。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在7月22日發表國情咨文時，已經指示主管單位菲律賓娛樂博彩公司（PAGCOR）在今年底以前，查禁所有在菲國營運的離岸博弈公司。

菲律賓 詐騙 馬尼拉

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