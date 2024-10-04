3天內2度出事！瑞安航空波音客機機翼起火 184名乘客緊急疏散

歐洲廉價航空瑞安航空（Ryanair）近日接連在義大利傳出2起事故，一架波音737 MAX 8客機1日降落米蘭機場時有4個輪胎爆胎，客機滯留跑道。未料3日時，另一架波音737-800型客機準備從義大利南部機場起飛時，機翼突然冒火，機上184名乘客緊急疏散，機場一度關閉。

CNN報導，瑞安航空一架波音737-800客機，3日準備從義大利南端城市布林底希（Brindisi）起飛，目的地是北部城市大城杜林（Torino）。

未料客機在布林底希機場排隊起飛前，機組員驚覺機翼起火並冒煙，機場接獲通報後趕緊派遣多輛消防車到場滅火。機上184人則在第一時間利用充氣滑梯緊急疏散，所幸無人受傷。

而機場為此關閉了3小時，航空公司也緊急發表聲明向所有乘客致歉，後續調派另一架飛機載運乘客前往原定目的地。每日郵報引述當地媒體報導，機翼起火原因為引擎出現嚴重問題所致。機場發言人僅表示，起火導致空中交通中斷數小時，但未透露事故原因。

在此之前，瑞安航空波音737 MAX 8客機執飛的FR846航班，1日自西班牙巴塞隆那出發，當日上午7時55分降落米蘭貝加莫國際機場，降落時機腹後起落架4個輪胎爆裂，金屬輪框明顯磨損，機場還因跑道受損一度關閉，機上162名乘客及6名機組人員安全疏散。據悉事故原因是「著陸不良」，但未獲瑞安航空證實。

瑞安航空在給CNN的聲明中表示，乘客正常下機，工程師正在檢查飛機，目前正在進行維修，以便飛機能夠恢復運作。