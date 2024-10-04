菲日展開雙邊演習 展現同舟共濟精神

菲律賓空軍與日本航空自衛隊於2日至6日在菲律賓中部舉行代號「同心-同舟共濟」（Doshin-Bayanihan）雙邊聯合演習，聚焦人道援助與災難防救行動。

菲律賓空軍今天發布新聞稿指出，2024年同心-同舟共濟聯合演習，昨天已在宿霧省（Cebu）拉撲拉撲市（Lapu-lapu，又稱拉普拉普市）的艾布恩（Benito NEbuen）空軍基地登場。

新聞稿指出，同心-同舟共濟演習旨在強化菲律賓空軍與日本航空自衛隊的聯合人道援助與災難防救（HADR）能力，深化彼此合作與關係，今年的演習將涵蓋模擬空投訓練、裝載卸載操作、大規模醫療撤離和專家交流等諸多項目。

菲方演習執行官孟多雅（Reynaldo Jose Montoya）在開幕儀式上，鼓勵參與人員把握機會進行知識、技能與文化交流。他並強調，演習將大幅強化雙方空中力量的能力與情誼。

這是菲律賓與日本第3屆同心-同舟共濟演習，之前的兩屆分別是在2021年及2022年舉辦，今年也是日方參與人數最多的一次，超過30人。

菲律賓空軍發言人卡斯蒂約（Maria ConsueloCastillo）稍早前說，雙方共計將有超過150人參與演習，會各自動用1架C-130運輸機。

南海局勢持續緊張之際，菲律賓也更積極與其他國家舉辦各種聯合演習，包括上個月有菲律賓、美國、日本、澳洲和紐西蘭的「多邊海上合作行動」（MMCA），以及8月初菲律賓、越南海警隊之間的首次海上搜救及通過操演。

菲律賓與美國等盟友的海軍，下週也將在蘇比克灣（Subic）展開「齊心協力」（Sama Sama）軍事演習。