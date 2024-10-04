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不只宮崎機場！沖繩那霸機場也挖出二戰美軍未爆彈

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
沖繩那霸機場3日也被挖出二戰時期美軍留下的迫擊砲未爆彈。取自NHK
沖繩那霸機場3日也被挖出二戰時期美軍留下的迫擊砲未爆彈。取自NHK

日本宮崎縣的宮崎機場滑行道，2日才因美軍未爆彈爆炸發生坍陷事故，未料沖繩那霸機場3日也被挖出二戰時期美軍留下的未爆彈，自衛隊已進行處理，未影響航班起降。

讀賣新聞報導，日本當地時間3日上午9時半左右，沖繩那霸機場區域內的工地，發現了一枚美國製的60毫米迫擊砲，因研判無立即引爆的危險，陸上自衛隊已緊急出動進行回收作業，並未影響航運安全。

當局表示，那霸機場於今年3月到6月期間，於機場管制區內發現7枚地雷與美軍火箭，都已進行回收作業。而該機場曾為舊日本海軍所屬的「小祿飛行場」，二戰期間遭受過美軍猛烈攻擊。

日本 機場 美軍

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