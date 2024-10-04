日本千葉縣鐵道驚傳脫軌事故！列車緊急停駛 無人受傷

刊載於《英國眼科學期刊》的一項研究顯示，兒童視力持續惡化，全球已有三分之一兒童有近視問題，特別是近年新冠疫情防疫封鎖，對孩子視力造成負面影響，因為孩童盯著螢幕時間更長，戶外活動時間卻減少。研究警告，到2050年，預估全球會有超過7.4億孩童為近視所苦，而生活在東亞地區的小孩特別容易近視...

2024-10-04 11:30