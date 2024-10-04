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日本千葉縣鐵道驚傳脫軌事故！列車緊急停駛 無人受傷
日本千葉縣夷隅鐵道今天上午8點10分左右，疑似發生列車脫軌事故，行駛途中發出異常聲音，因此緊急停車，幸好車上100名乘客無人受傷。
NHK、讀賣新聞報導，千葉縣夷隅鐵道上午8時10分（台灣時間上午7時10分）傳出疑似脫軌事故，行駛時發出異常聲響，列車緊急停駛在夷隅市國吉站、上總中川站之間，列車乘務員緊急通報後停駛，幸好車上100名乘客中沒有人受傷。
目前夷隅鐵道全線停駛，而列車停靠在國吉站以西500多公尺處，乘客從列車上疏散後，由接駁巴士接走。目前警方和鐵路公司正在調查事故原因。
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