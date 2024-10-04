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金正恩警告若主權受侵犯 將毫不猶豫動用核武

中央社／ 首爾4日綜合外電報導

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩表示，如果敵人試圖使用武力侵犯主權，北韓將毫不猶豫動用一切可用攻擊力量，包括核子武器。

路透社報導，金正恩（Kim Jong Un）批評南韓總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）在本月1日的國軍日紀念活動中揚言終結北韓政權，並稱尹錫悅的言論證明了南韓正在破壞區域安全與和平。

北韓中央通信社報導，金正恩稱尹錫悅「在擁有核武的國家門口吹噓壓倒性的軍事力量反制，這是極大的諷刺，讓人懷疑他是個不正常的人」。

報導還說：「他（金正恩）表明『如果』敵人極其愚蠢和魯莽地試圖動用武裝部隊侵犯朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）主權…朝鮮民主主義人民共和國將毫不猶豫地動用麾下所有攻擊力量，包括核武。」金正恩2日在陸軍特種作戰部隊訓練基地發表上述言論。

北韓數十年來一直致力於核武計畫，據信擁有足夠的可裂材料來製造數十件核武。北韓已進行了6次地下核爆試驗。

南韓本月1日為了慶祝國軍日，舉行大規模閱兵儀式，展示能夠攜帶大型彈頭的彈道飛彈，且美國一架B-1B轟炸機在F-15K噴射機伴飛下進行飛越表演。

尹錫悅當時在演說中警告北韓切勿動用核武，並表示「如果北韓試圖動用核武，將面臨我軍和美國同盟堅決且壓倒性反制」。

他提及南韓和美國安全同盟的力量說：「而那天就會是北韓政權終結的一天。」

北韓 核武 金正恩

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