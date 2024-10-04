快訊

海軍司令：解放軍已準備好 只要願意隨時可以封鎖台灣

勘災照遭酸合成！基隆議員宋瑋莉認「我就是P圖」：再轉發不排除提告

戰略清晰或模糊？檢視賀錦麗的美中台關係立場

歐盟中國進口電動車加稅案 傳德總理下令投反對票

中央社／ 柏林3日專電

歐盟成員國預計4日對中國進口電動車徵收反補貼稅（CountervailingDuties）的提案進行表決。據路透社與德媒報導，德國聯邦政府將在這場關稅爭端中投下「反對票」。

聯邦政府內閣成員的紅綠燈聯盟對此案長期意見分歧。據路透社引用政府聯盟人士的說法指出，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）這次在紅綠燈聯盟中使用他的總理指揮權，透過談判推動4日在布魯塞爾投下反對票。

內閣成員中，自民黨（FDP）財政部長林德納（Christian Lindner）對此支持。綠黨（Greens）的經濟部長哈貝克（Robert Habeck）與同黨籍的外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）公開反對，呼籲投下棄權票。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）認為，中國對電動車供應鏈的大量補貼政策已扭曲市場，中國電動車通常比在歐洲製造的車型便宜約20%。對此，歐盟執委會希望11月起對中國電動車徵收反補貼稅（Countervailing Duties），在某些情況下關稅預計將超過45%。

然而，德國若投下反對票可能不會改變歐盟執委會的決定。歐盟27國中，占歐盟人口65%的15個成員國必須投下反對票才可能阻止關稅實施。

紅綠燈聯盟意指由社會民主黨代表的紅色、自由民主黨的黃色和綠黨的綠色所組成政治聯盟，也稱為紅黃綠、紅綠黃或交通燈聯盟。

歐盟 紅綠燈 電動

延伸閱讀

車電鏈 年產值衝5,000億

歐盟對中電動車加稅案 蕭茲：應持續談判解決爭端

港媒：德國外相月內訪問中國 議題包括電動車

路透：法、希、義、波蘭4國將投贊成票 歐盟料通過對中電動車加稅

相關新聞

英鎊重貶 英央行暗示加速降息 美元連四日走升

英鎊兌美元周四下跌1%，創下4月來最大單日跌幅，跌至三周低點，英國央行暗示可能加快降息步伐。美元則連續四個交易日上漲。

黨內孤鳥石破茂 四度問鼎首相失敗為何這次成功突圍？「兩大原因」讓他意外出線

從政三十八年來，石破茂素以敢言聞名，尤其在安全保障和外交政策有獨到見解，卻始終缺人和。在自民黨聲望跌落谷底之際，這位非主流政治家，能否做出一番新氣象？

拜習將通話／美專家分析：美中本質分歧 難對話修補

美國總統拜登與中國大陸領導人習近平將在近日通話，美國智庫「東西中心」資深研究員饒義在外交家網站撰文指出，從美中過去經驗與...

拜習將通話／陸學者：元首外交可防戰略意外

美媒報導未來幾天「拜習可能通話」，北京清華大學戰略與安全研究中心特約專家趙明昊表示，「元首外交對維護中美關係穩定至為關鍵...

拜習近日通話 關注AI、俄烏議題

美國之音二日引述消息人士報導，美中計畫安排兩國元首在幾天內通話。美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平上次通話是今年四月，...

「勇敢和真誠說出真相時，國民必將回應」 石破茂第五次終於選上總理 是什麼讓他屢敗屢戰？

石破茂的政治生涯起點在於田中角榮。石破茂的父親石破二朗，曾擔任過鳥取縣知事和參議員，在去世後，田中角榮擔任葬禮委員會主席。曾在三井銀行（現三井住友銀行）工作的石破茂為了表達感謝，曾拜訪田中角榮的私邸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。