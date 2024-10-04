歐盟中國進口電動車加稅案 傳德總理下令投反對票

歐盟成員國預計4日對中國進口電動車徵收反補貼稅（CountervailingDuties）的提案進行表決。據路透社與德媒報導，德國聯邦政府將在這場關稅爭端中投下「反對票」。

聯邦政府內閣成員的紅綠燈聯盟對此案長期意見分歧。據路透社引用政府聯盟人士的說法指出，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）這次在紅綠燈聯盟中使用他的總理指揮權，透過談判推動4日在布魯塞爾投下反對票。

內閣成員中，自民黨（FDP）財政部長林德納（Christian Lindner）對此支持。綠黨（Greens）的經濟部長哈貝克（Robert Habeck）與同黨籍的外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）公開反對，呼籲投下棄權票。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）認為，中國對電動車供應鏈的大量補貼政策已扭曲市場，中國電動車通常比在歐洲製造的車型便宜約20%。對此，歐盟執委會希望11月起對中國電動車徵收反補貼稅（Countervailing Duties），在某些情況下關稅預計將超過45%。

然而，德國若投下反對票可能不會改變歐盟執委會的決定。歐盟27國中，占歐盟人口65%的15個成員國必須投下反對票才可能阻止關稅實施。

紅綠燈聯盟意指由社會民主黨代表的紅色、自由民主黨的黃色和綠黨的綠色所組成政治聯盟，也稱為紅黃綠、紅綠黃或交通燈聯盟。