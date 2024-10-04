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英鎊重貶 英央行暗示加速降息 美元連四日走升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英鎊兌美元重貶1.1%，英國央行暗示可能加快降息步伐。路透
英鎊兌美元重貶1.1%，英國央行暗示可能加快降息步伐。路透

英鎊兌美元周四下跌1%，創下4月來最大單日跌幅，跌至三周低點，英國央行暗示可能加快降息步伐。美元則連續四個交易日上漲。

不僅英鎊，日圓和紐元也因本國央行的鴿派言論而走軟，進而支撐美元。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.3%至101.989。

巴克萊外匯策略師Skylar Montgomery Koning表示，「強勁的非農就業數據可能擴大美元漲勢，特別是考慮到市場定價仍然偏鴿派」，「中東緊張局勢引發的地緣政治避險情緒也起到支撐作用」。她也說， 「英國央行總裁貝利的偏鴿派言論以及即將公佈的英國預算對英鎊不利」。

周五將公布的9月就業報告是下一個可能左右聯準會（Fed）政策決定的重要美國經濟數據。接受路透調查的經濟學家預計將新增14萬個就業崗位，失業率將穩定在4.2%。

英國央行總裁貝利表示，如果通脹壓力繼續緩解，英國央行可能會更積極降息。英鎊兌美元下跌1.1%至1.3124，為4月以來最大跌幅。

日圓兌美元貶值0.2%，至146.77。日圓在前一交易日下跌2%，日本央行審議委員野口旭表示，日本央行必須謹慎而緩慢地行動，以避免傷害經濟。日本首相石破茂周三也表示，日本目前的環境不適合再升息。

歐元兌美元跌0.1%，至1.1030，連續五個交易日下跌，為4月以來最長連跌。

紐西蘭元美元下跌0.8%，至0.6216。

日本央行 英國

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石破茂的政治生涯起點在於田中角榮。石破茂的父親石破二朗，曾擔任過鳥取縣知事和參議員，在去世後，田中角榮擔任葬禮委員會主席。曾在三井銀行（現三井住友銀行）工作的石破茂為了表達感謝，曾拜訪田中角榮的私邸。

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