拜習近日通話 關注AI、俄烏

美國之音二日引述消息人士報導，美中計畫安排兩國元首在幾天內通話。美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平上次通話是今年四月，兩人去年十一月曾於加州會晤。

美國國務卿布林肯上周五在紐約聯合國大會場邊與大陸外長王毅會談，布林肯說，雙方都「強調有必要保持中美領導人之間的溝通管道暢通」。布林肯表示，「我們還一致認為，領導人溝通很重要。因此，我預計我們將在未來一周和幾個月內看到雙方通話」。

美國官員表示，美方盡可能尋求機會與中方達成共識，包括上癮性藥物芬太尼、人工智慧（ＡＩ）風險和安全問題，而中方在俄烏戰爭中對俄羅斯的實質支持，將成為美國議程中的關鍵議題。

美國副國務卿坎伯二日在卡內基國際和平基金會線上對話中指出，美國不尋求「圍堵或遏制中國」，希望確保對話繼續進行，兩國之間的競爭仍然「穩定但不趨於衝突」。

坎伯重申，美國及其盟國愈來愈關切大陸公司向莫斯科提供無人機，無人機在俄烏戰爭中大幅增強俄羅斯戰力。他說，「俄羅斯正試圖改變歐洲領土邊界，而中國給予大力支持，這是真正令人擔憂的問題」。

坎伯表示，葉門青年運動叛軍多次攻擊紅海國際商船，美國曾向北京提議聯手確保紅海航行安全，但中方無意與國際合作，而是直接向葉門叛軍表明勿攻擊中方船隻，要求改以他國船為目標。

對於人工智慧問題，美國國土安全部二日也指控大陸、俄羅斯與伊朗利用人工智慧技術散布假訊息，嘗試影響美國人民和大選，削弱對美國民主的信心。

美國安排拜習通話，但近來美方動作似乎並未營造有利對話氛圍。中國大陸十月一日慶祝國慶，布林肯直到美東時間二日晚間（台灣時間三日早上）才發布祝賀聲明。

拜登政府上任以來，美中關係歷經緊張起伏，布林肯祝賀中方國慶聲明從未遲到，還會配合北京時間發布。二○二一年與二○二二年在美東時間九月卅日發出，去年更是提早到九月廿九日就公布，今年十月一日都過了還沒有動靜，引發關注。二日晚間，國務院才發表布林肯的聲明，祝賀中華人民共和國七十五周年國慶。

布林肯表示，美國與國際社會一道應對當前全球面臨的嚴峻困難，美國依然致力於負責任管理對中關係，也會持續維持溝通管道暢通；他祝賀中華人民共和國人民來年享有和平、繁榮與幸福。

此外，拜登日前批准提供台灣五點六七億美元國防援助，也讓北京不滿，大陸外交部敦促美國「停止以任何方式武裝台灣」。