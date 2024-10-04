拜習將通話／陸學者：元首外交可防戰略意外

美媒報導未來幾天「拜習可能通話」，北京清華大學戰略與安全研究中心特約專家趙明昊表示，「元首外交對維護中美關係穩定至為關鍵」。

趙明昊近日在「中美聚焦」論壇網站撰文指出，今年美國迎來總統大選，賀錦麗替代拜登與川普對決，令這場選舉的政治複雜性更趨上升，美國國內政黨競鬥少不了對「中國議題」的操弄，因此「更需要規畫好、開展好元首外交，堅持穩字當頭、以信為本，謹慎處理中美關係問題，防止選舉政治、戰略意外對兩國關係造成嚴重干擾」。

在九月中的香山論壇上，北京大學國際關係學院教授賈慶國表示，「鬥而不破」最初的意思是避免衝突和對抗。現在衝突與對抗成分愈來愈大，在當下中美面臨的問題是如何避免走向軍事上全面對抗和戰爭。在此背景下，二○二二年兩國元首在峇里島會晤、去年又在舊金山會晤，「在一定程度上都是為了解決這一問題，避免雙方走向軍事衝突和戰爭」。他強調在「台灣問題」上，中美也有共同利益，那就是「避戰」。

九月廿七日大陸外長王毅與美國國務卿布林肯在紐約會見，當時解放日報援引復旦大學國際問題研究院院長吳心伯分析指出，「接下來，兩國元首利用多邊活動的機會再次舉行雙邊會晤的可能性是存在的，雙方也在為此做準備」。

吳心伯說，陸方現在關心的還是美國對陸政策層面的問題，即美國對大陸消極導向的定位和消極甚至衝突導向的政策設計。「如果這個問題得不到解決，中美關係就會不斷惡化」。