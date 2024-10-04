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拜習將通話／陸學者：元首外交可防戰略意外

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
美國之音指出，美國和中國計劃在未來幾天安排美國總統拜登與大陸國家主席習近平通話。圖為2022年11月14日，拜習在印尼巴厘島舉行的G20峰會期間會面資料照。（美聯社）
美國之音指出，美國和中國計劃在未來幾天安排美國總統拜登與大陸國家主席習近平通話。圖為2022年11月14日，拜習在印尼巴厘島舉行的G20峰會期間會面資料照。（美聯社）

美媒報導未來幾天「拜習可能通話」，北京清華大學戰略與安全研究中心特約專家趙明昊表示，「元首外交對維護中美關係穩定至為關鍵」。

趙明昊近日在「中美聚焦」論壇網站撰文指出，今年美國迎來總統大選，賀錦麗替代拜登與川普對決，令這場選舉的政治複雜性更趨上升，美國國內政黨競鬥少不了對「中國議題」的操弄，因此「更需要規畫好、開展好元首外交，堅持穩字當頭、以信為本，謹慎處理中美關係問題，防止選舉政治、戰略意外對兩國關係造成嚴重干擾」。

在九月中的香山論壇上，北京大學國際關係學院教授賈慶國表示，「鬥而不破」最初的意思是避免衝突和對抗。現在衝突與對抗成分愈來愈大，在當下中美面臨的問題是如何避免走向軍事上全面對抗和戰爭。在此背景下，二○二二年兩國元首在峇里島會晤、去年又在舊金山會晤，「在一定程度上都是為了解決這一問題，避免雙方走向軍事衝突和戰爭」。他強調在「台灣問題」上，中美也有共同利益，那就是「避戰」。

九月廿七日大陸外長王毅與美國國務卿布林肯在紐約會見，當時解放日報援引復旦大學國際問題研究院院長吳心伯分析指出，「接下來，兩國元首利用多邊活動的機會再次舉行雙邊會晤的可能性是存在的，雙方也在為此做準備」。

吳心伯說，陸方現在關心的還是美國對陸政策層面的問題，即美國對大陸消極導向的定位和消極甚至衝突導向的政策設計。「如果這個問題得不到解決，中美關係就會不斷惡化」。

拜習會 美國

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