拜習將通話／美專家分析：美中本質分歧 難對話修補

美國總統拜登與中國大陸領導人習近平將在近日通話，美國智庫「東西中心」資深研究員饒義在外交家網站撰文指出，從美中過去經驗與結構因素來看，兩人通話很難讓關係突破，幾乎僅剩重申各自立場並指責對方、供國內觀眾觀賞的作用。

饒義指出，拜登上任以來，和習近平已兩度會面、六次通話，卻不曾帶來持續的正面成果，僅各自向國內展現管理關係的能力，以及譴責對方不良行為的勇氣，偶爾達成脆弱的合作協議。

過去數十年來，美國將大陸視為夥伴與競爭對手。拜登政府多次重申，與北京是戰略競爭，但在部分領域合作。習近平則推動中國特色的國際關係，想要建構和諧、沒有霸權主宰的國際秩序，所有國家享有平等利益，反對西方主張國際關係必然衝突。因此，習主張美中關係應是「合作共贏」，中方拒絕稱美中關係是「競爭性」，因為競爭一定會有一方勝出。也就是說，美中對彼此關係的本質就有分歧。

另一個分歧則是北京持續表示美方須遵守二○二○年拜登承諾的「峇里島共識」；包括美國無意推翻中共，無意對陸發動新冷戰，不會打壓大陸經濟發展，不支持台獨。北京認為這些聲明防止美國批判北京政策、出售武器給台灣，或限制大陸取得部分先進科技；但美方並不如此解讀。

對於美國認知的侵略行為，包括北京的核武發展、經濟脅迫、網路竊盜、南海主權論述等，北京很難說服拜登或未來的總統不要憂心。同樣地，對於美國援助台灣或反對轉移高科技給大陸，美方官員也很難拿出說法讓北京信服。

當前美中關係存在著兩大問題。首先，兩國的重大政策，如美國對台政策，已細緻到很難進行重大修改來取悅對方，但雙方都堅持對方要為問題負責，並承擔責任改變政策。其次，即使一方改變，影響也很短暫。當年布希總統曾站在大陸總理溫家寶旁邊，公開「反對」當時的台灣總統陳水扁意圖片面改變現狀，讓美中關係安然度過陳水扁時期，但美中在台海爆發戰爭的危險很快捲土重來。

此外，如今已沒有像蘇聯的共同地緣政治敵人，加上彼此一系列戰略分歧：美國聯盟的合法性、在亞洲影響力及台灣是否該享有自決權、中共在南海的主權聲張、北京對俄烏戰爭與北韓的態度，勢必難以調和。

饒義認為即使美國新總統上任，也別指望會面或通話能修復美中關係。