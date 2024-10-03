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英國放棄查哥斯群島主權並移交模里西斯 島民可返家

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導

英國今天表示將放棄查哥斯群島主權，並移交非洲國家模里西斯，此舉將允許數十年前遭強制撤離的島民重返家園，倫敦則可繼續使用主要島嶼狄耶戈加西亞上的英美軍事基地。

路透社報導，英國表示，英美兩國聯合使用狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）戰略軍事基地，受英國與模里西斯達成的協議所保障，同時還允許模里西斯重新安置之前從查哥斯群島被迫撤離的島民。

英國外交大臣拉米（David Lammy）發表聲明說：「本屆政府接手時，恰逢狄耶戈加西亞軍事基地的長期安全運作面臨風險、主權爭議，以及持續的法律挑戰。」

「今日的協議確保這個重要軍事基地的未來，有助加強我們保衛全球安全的角色，並杜絕印度洋被作為通往英國的非法移民危險通道之可能性，同時也保障我們與模里西斯的長期關係。」

自1814年以來就控制印度洋海域的英國，於1965年將查哥斯群島從模里西斯分割出來、成為英屬印度洋領地；模里西斯則於3年後脫離英國統治、宣布獨立。

英國政府於1966年將查哥斯群島的最大島嶼狄耶戈加西亞島租給美國，英美後來在島上建造空軍基地，當時強迫撤離約2000島民至模里西斯和塞席爾（Seychelles）。

狄耶戈加西亞島在伊拉克以及阿富汗衝突期間成了重要基地，美軍把這裡當作長程轟炸機的起飛平台。

2019年國際法院（World Court）裁定，英國應該放棄查哥斯群島的控制權，並表示英國為了讓美國在當地設立空軍基地，而在1970年代不當強制撤離島民。

英國和模里西斯在聯合聲明中表示，這項政治協議獲得美國和印度的支持與協助。

印度 英國 西亞

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