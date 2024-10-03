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胡塞在紅海發動「第四階段」軍事行動 透過電郵擴大示警

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
胡塞透過電子郵件警告船商，若違背禁航規定，將進行直接攻擊。圖為希臘油輪Sounion 21日行經紅海時遭遇攻擊後起火燃燒。美聯社
胡塞透過電子郵件警告船商，若違背禁航規定，將進行直接攻擊。圖為希臘油輪Sounion 21日行經紅海時遭遇攻擊後起火燃燒。美聯社

葉門叛軍青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）已對行經紅海的商船，發動新一波軍事行動，並且透過電子郵件警告船商，若違背該組織的禁航規定，將直接攻擊船舶，且攻擊範圍將擴大到無關以色列的其他國家船隻。

路透報導，一艘希臘籍商船5月底接獲一封署名為葉門「人道行動協調中心」（HOCC）的電郵，該組織負責胡塞和商船業者間的協調事宜。電郵表示，該公司船隻違反胡塞的禁航規定，「將受到葉門武裝組織直接攻擊」，收件者須「承擔對船隻被列入禁航名單的責任和後果」，同時警告若船隻繼續「違反規定，進入以色列港口」，將全面「制裁」該公司船隊。

知情人士說，這封以以英文書寫的電郵，是5月以來至少六家希臘船商所收到的十多封類似電郵的第一封，顯示胡塞開始擴大攻擊目標，鎖定與以色列關係薄弱、甚至毫無關聯的希臘商船，而且是首度威脅整體船隊。胡塞去年11月來已對行經紅海的船隻發動近100起攻擊。

希臘的船隊規模為全球數一數二大，Lloyd's List Intelligence的數據顯示，截至9月初，胡塞攻擊的船舶中，30%為希臘船隻。

路透指出，歐盟負責紅海護航行動、代號「盾牌」（Aspides）的海軍單位，9月初與貨運業者開會時，證實胡塞的策略已經演進。Aspides說，胡塞擴大警告整個船隊，代表該團體已在紅海開啟「第四階段」軍事行動。

路透指出，胡塞拒絕確認發送這些郵件，也未額外置評，表示為軍事機密。路透無法判定這些郵件是否也有發送給其他國家船商。

消息人士對路透表示，西方國家船商的保險成本已因胡塞攻擊行動而躍漲，一些保險業者甚至停止承保。但胡塞並未阻擋所有船隻，多數中國大陸和俄羅斯籍船隻仍可通行無阻，保費也較低。今年8月行經蘇伊士運河船隻數量已銳減至800艘，遠少於去年11月之前的每月約2,000艘。

希臘 紅海 郵件

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