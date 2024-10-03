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林飛帆出席華沙安全論壇：中國是國際衝突製造者

中央社／ 柏林3日專電

國安會副秘書長林飛帆參加華沙安全論壇，與國際軍事專家座談，說明中俄合作對全球安全造成的影響，在指出中國非和平仲裁者，而是「國際衝突的製造者」時，獲現場廣泛迴響。

「華沙安全論壇」（Warsaw Security Forum, WSF）長期關注中東歐地緣政治與軍事議題，近年隨烏俄衝突加劇受國際重視，是當前歐洲最具影響力的安全會議之一，每年吸引超過90個國家官員、軍事領袖、NGO及智庫專家參與對話。

今年論壇邀請台灣國安會副秘書長林飛帆、波蘭空軍司令部副司令維斯紐斯基（Cezary Wisniewski）、美國北約高級官員哈利吉安（Jeff Harrigian）及美國前國防部東亞事務副助理部長柯林克（Heino Klinck）參與主題「強權競爭：抗衡中俄的空中與導彈能力」座談。

林飛帆於座談演講中提到，在有公開的紀錄下，中俄今年已經進行至少11次聯合軍演，雙方協同作戰能力日益增強，對周邊國家及國際秩序的穩定構成直接威脅。

林飛帆說，中國在對歐洲外交手段上看似「放軟」，表現出柔和姿態，但其頻繁與俄國聯合軍演的實際動作表明，中國並未停止擴張和破壞現狀。

柯林克則指出，近年中俄軍事合作呈現出不平衡狀態。他說明，歷史上通常是俄羅斯向中國提供關鍵武器零件與技術支持，但如今這一情況發生了逆轉，俄羅斯在與中國的軍火供應鏈這段關係中，明顯處於附隨地位。

他舉例，現今約70%俄羅斯國防工業所需的工具機，由中國製造，90%先進電子元件也依賴中國供應。

對此林飛帆回應，中國當前正透過經濟援助俄羅斯、提供俄國關鍵技術組建武器對付烏克蘭、在軍事上也協同俄國演練破壞現狀、威脅第一島鏈與南海和平穩定的作法均未停止。

而這些軍事舉動都在證明，當前的中國並非「和平的調停者」，而是國際上的「衝突製造者」，林飛帆此一說法獲現場熱烈掌聲，引起迴響。

林飛帆進一步指出，中國與俄羅斯的高度合作已經使得全球安全局勢變得更加複雜，建議國際社會不應再將全球安全問題區分為「歐洲戰區」與「印太戰區」。

他呼籲民主國家加強合作，共同應對來自中俄的威脅，並在國防、經貿、科技和教育等領域建立更深層合作關係，進一步探討制度性交流的可能性，表示我們只有「一個世界」，熱愛自由的人需要彼此支持，保護深植於人們日常的自由民主生活方式。

俄羅斯 國安會 林飛帆

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