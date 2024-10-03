歐盟民調：生活成本和經濟是最大投票動機

歐洲議會今天發布6月改選後大型民調顯示，促使歐盟選民投票的最大議題是生活成本上升和整體經濟情況。其中，希臘人最在乎生活成本；瑞典人投票主要為了環境和氣候變遷；德國人則最在乎移民議題。

歐洲議會（European Parliament）6月選後對歐洲聯盟27國選民進行面訪調查，涵蓋2萬6000人；今天發布調查報告，反映民眾關切的議題、對歐盟看法及各國差異。

問及民眾對近來歐盟層級或國內選舉的投票動機，關心生活成本和經濟情況者分占42%、41%（排序複選），其次依序為國際情勢、民主法治、環境氣候議題。

其中，高達7成希臘人和59%波蘭人因關心上升的生活成本而去投票；51%義大利人最關心整體經濟情況；66%瑞典人和54%荷蘭人最在乎環境；56%立陶宛人最關心歐盟的國防安全；53%芬蘭人在乎國際情勢；44%德國人為了對移民議題表態而去投票。

對歐盟組織看法，70%認為加入歐盟具正面效益，尤其是促進成員國間的合作；65%對歐盟的未來看法樂觀，以年輕人居多；42%對歐洲議會持正面印象，18%印象負面且以法國人最多。

今年6月歐洲議會大選整體投票率較先前民調略下修為50.74%，與過往持平。55歲以上選民投票率最高；高教育程度者也較願意為歐盟層級選舉投票。

歐盟15至24歲的年輕世代這次投票率僅36%，較2019年上屆選舉時的42%低。

當年歐洲掀起年輕人上街示威要求重視氣候變遷議題風潮，促成綠黨在歐洲議會獲史上最高得票率，也促使歐盟推出各種高目標的「綠色新政」（GreenDeal），但如今已在農業、森林等減碳領域作出讓步、放鬆部分政策。