日本公布遼寧號近日動向 艦載機在太平洋起降630次

日本防衛省公布，9月起持續在太平洋航行的中國共軍航空母艦遼寧號，艦載機從9月20日至10月1日約起降630次，並研判遼寧號已於10月1日至2日南下到菲律賓外海，往南海移動。

日本放送協會（NHK）報導，根據防衛省統合幕僚監部昨天公布的資訊，海上自衛隊確認遼寧號等6艘船隻，10月1日晚間8時左右於日本宣稱的沖之鳥島西南方約1520公里處的太平洋海域航行。

防衛省指出，遼寧號9月18日於日本沖繩縣與那國島和西表島之間航行時，一度進入日本領海外側的鄰接區之後，到10月1日都在太平洋航行，從9月20日至10月1日為止，遼寧號的戰機、直升機等艦載機共執行約630次起降。

此外，日本防衛省也在這段期間監測到遼寧號於海上接受其他艦艇的補給。

防衛省認為中國有意在遠方海域提高航艦等船艦的運用能力，日方將持續警戒監視。