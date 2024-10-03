中東衝突、日圓走貶等因素影響 亞股走勢不一

日本新任首相石破茂暗示不會繼續升息後，日圓持續走貶，東京股巿今天應聲上漲。繼中國救市計畫引發長逾1週的反彈後，香港股市今天收盤下跌。

法新社報導，伊朗本月1日對以色列發動飛彈攻擊，不僅推升油價持續走高，助長中東區域衝突升級的疑慮，以色列將如何回應也令投資人感到不安。

石破茂日前與日本中央銀行日本銀行總裁植田和男會面後表示，目前不適合進一步升息，經歷一波上沖下洗的日經指數今天收漲。

曾表態支持貨幣緊縮的石破茂9月27日當選執政自民黨總裁的消息傳出後，本週伊始日圓驟升，日股暴跌，之後股匯巿進入一波震盪格局。他昨天深夜的談話似在暗示日銀今年第3度升息無望。

不過，穆迪分析公司（Moody's Analytics）經濟學家安格利克（Stefan Angrick）認為，日銀仍會升息，時間點可能落在10月或12月。

他說，「日本銀行的最新說法顯示對經濟非常樂觀，也表示它仍希望升息。我認為石破茂首相的發言有些打亂針對利率和日圓的短期展望，造成未來展望陷入不確定，但是我不認為這番言論會讓升息成為一場空。」

自9月24日中國開始公布一系列提振經濟的措施以來，港股飆漲逾20%。今天早盤因投資人獲利了結，跌幅超過3%，不過尾盤強升，收復大部分跌幅。

日股基準日經指數今天收漲2.0%，來到38552.06點。港股恆生指數收跌1.5%，來到22113.51點。上海股市今天因假期休巿。

至於其他亞股，雪梨、新加坡、威靈頓股市收漲。馬尼拉、雅加達股巿收跌。台北股巿今天因颱風來襲休巿。