中國間諜報導頻傳 菲外交部：密切關注發展

至少兩家媒體近來報導中國間諜已滲透至菲律賓，菲律賓外交部今天表示，正密切關注相關發展。

根據菲律賓新聞社（PNA）報導，菲律賓外交部發言人達沙（Teresita Daza）今天告訴主跑外交線媒體記者，已注意到間諜滲透的報導，外交部嚴肅看待這個問題。

被問及外交部是否已向中國對口單位表達關切，達沙回應暫無相關訊息，但補充，外交部正與其他政府部門協調，嚴密監看相關發展。

總部位於卡達首都杜哈（Doha）的半島電視台（AlJazeera），最近播出中國商人佘智江記錄片。佘智江在片中自稱是中國間諜，且與菲律賓丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）前市長「艾莉絲．郭」（Alice Guo）有聯絡。

艾莉絲．郭因涉及利用職權包庇離岸博弈產業，面臨多項控告。菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）聲稱艾莉絲．郭的本名為郭華萍，並且懷疑她為中國「工作」。

菲國媒體Rappler在8月時也曾引述菲律賓情報單位資料報導，某中國派駐在馬尼拉的記者是間諜，並在多個戰略機構建立了網路。

另一方面，菲律賓國家安全會議（NSC）發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）則表示，菲方必須查核佘智江的說法，因為此人本身就是國際犯罪集團的首腦，可信度有問題。

外國間諜議題最近在菲律賓甚囂塵上，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）9月底才剛呼籲菲律賓立法人員修改間諜法，加強遏止間諜行為。

菲律賓現行間諜法只在「戰時」有效，鐵歐多洛建議，應修法把懲處範圍擴及在「和平時期」從事間諜行為的人。