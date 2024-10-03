菲律賓盼發展藍水海軍 保護海上貿易及執行國際法

菲律賓國防部長鐵歐多洛在一場演說中勾勒海軍發展藍圖，強調菲律賓海軍應逐漸轉型為具備遠征作戰能力的「藍水海軍」，以具備保護菲國船隻、貿易路線、海洋資源及在海上執行國際法的能力。

藍水指的是遠洋的藍色海水。藍水海軍（BlueWater Navy）是指能將海上力量擴展到遠洋及深海地區、具備遠征作戰能力的海軍型態。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）昨天在馬尼拉出席藍色經濟年會（BEACON）時，作此表示。

根據菲律賓國防部今天發布的新聞稿，鐵歐多洛在致詞時說，菲律賓海洋疆域遠大於陸地，在陸地資源因人口增加而逐漸枯涸之際，有必要捍衛國際法賦予菲律賓的海洋資源，以及保護海上貿易路線及供應鏈。

鐵歐多洛表示，國防部正努力提升菲國海上疆域意識，發展「藍水海軍」，不是為了侵犯任何國家，而是捍衛在公海的國際規範、保護掛著菲律賓國旗的船隻及菲國船員。

他說，國際海上交通線及貿易線日益重要、而地區衝突如伊朗向以色列發射飛彈等事件不斷加劇下，菲律賓希望海軍未來能保護菲籍船隻及船員，不論他們身在大海的哪個地方。

鐵歐多洛強調，菲律賓也應吸引可強化國防能力的海外直接投資，消除特定集團對菲律賓的經濟破壞。

他舉例說，中國免費提供熔煉爐給一些菲國鋼鐵業者，用來生產劣質但廉價的鋼鐵。這樣的鋼鐵充斥菲律賓市場，導致誠實的鋼鐵商不願來菲投資設廠，進而衝擊亟需鋼鐵的海事產業。

鐵歐多洛期許海事組織設定時間表，透過倡導國家合法權益、環境保護、開放與自由市場等作法，提升民眾的海洋及群島意識。

他指出，領導層已具備政治意願，現在就差如何讓民眾理解海洋意識對個人的重要性，才能完成全國上下集力，取得必要的戰略動能。

鐵歐多洛盼望，經過5年的海洋意識提升，菲律賓各相關部門可以動起來，推出具競爭力及永續性的藍水經濟計畫。