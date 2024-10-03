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俄羅斯否認軍機9月闖領空 日本政府表示遺憾

中央社／ 東京3日綜合外電報導

日本上月偵測到俄羅斯一架反潛巡邏機三度侵犯領空後，迫使日本的戰機首度施放熱焰彈警告俄機。俄國2日否認軍機侵犯領空後，日本政府今天就此回應表示「相當遺憾」。

防衛省上月表示，一架俄羅斯反潛巡邏機9月23日下午在禮文島北側海域上空，三度進入日本領空。日本航空自衛隊出動戰機緊急升空因應並施放熱焰彈，這是航空自衛隊戰機首次在因應領空遭侵犯時施放熱焰彈。

時任日相岸田文雄與防衛省在這起事件發生後，已向俄國提出嚴重抗議。

日本「讀賣新聞」引述俄羅斯塔斯社（TASS）報導，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）2日在記者會上否認俄國軍機侵犯日本領空，宣稱「日方欲透過外交管道抗議，但是俄方拒絕這項舉措，因為我們沒有資訊能證實這起事件是有根據的」。

另外，現任日本首相石破茂9月底上任後，並未指派閣員擔任「俄羅斯經濟領域合作擔當大臣」。沙卡洛娃對此指出，「這意味著日本政府覺得沒必要與俄羅斯展開經濟對話」，並主張「日本受於美國的壓力，對俄國實施經濟制裁，日俄經濟關係完全被日方阻絕」。

日本前首相安倍晉三任內於2016年9月起設置「俄羅斯經濟領域合作擔當大臣」，這個職位由經濟產業大臣兼任。

日本放送協會（NHK）報導，關於俄國否認軍機9月底侵犯領空，日本內閣官房長官林芳正今天就此表示，「不能說俄方認真地接受日方的抗議，這非常遺憾。」

林芳正也強調，將再度向俄羅斯傳達日本的立場，並強烈要求防止類似事件再度發生。

俄羅斯 日本

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