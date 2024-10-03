南韓第一夫人金建希收名牌包等「與總統職務無關」 檢方不起訴

南韓第一夫人金建希涉嫌收受名牌包一案，南韓檢方2日做出不起訴處分，認為與總統尹錫悅的職務沒有關聯性，不構成收賄罪，送包的韓裔美籍牧師崔在英（Abraham Choi）同樣無罪。南韓總統室3日表示，金建希無犯罪嫌疑毋庸置疑，崔在英偷拍送包場景，是「偷拍陷阱」。

韓聯社中文網報導，總統室表示，處罰第一夫人的規定本就不存在，且金建希無犯罪嫌疑，因此中央地方檢察廳一開始就向大檢察廳呈報不起訴的建議。為了消除國民擔憂，大檢察廳直接將該案送至搜查審議委員會，委員會討論崔在永提出的文件等，全體一致作出不起訴決定。

首爾中央地方檢察廳刑事一部認定金建希不構成違反反貪法（禁止接受不正當請託和財物法）並不予起訴。檢方認為，金建希於2022年6月至9月從崔在英處收受價值相當於300萬韓的元迪奧包和化妝品、洋酒等行為，與尹錫悅履行總統職務不具關聯性。

崔在英主張曾向金建希提出請託。但檢方認為，崔在英為與金建希維持友好關係，見面可能會送禮，無法將其視為與尹錫悅履行總統職務有關。且由於金建希不是公職人員無法適用收賄嫌疑，沒有證據證明她與尹錫悅合謀。

調查組認為，現行法並無關於公職人員配偶收受財物的懲處規定，也無法認定金建希收受財物與總統尹錫悅的職務有關。這是檢方首次對現任總統配偶面對面等直接調查。

崔在英去年將他以隱藏式攝影機拍下的會面送禮影片，金建希遭市民團體等提告。此外，檢方對崔在英涉嫌侵入住宅、利用職務妨礙執行公務、損害名譽，以及網媒「首爾之聲」代表涉嫌誣告均予以不起訴結案。

不過這這距離「首爾之聲」公開金建希收受名牌包的偷拍影片已經過了10個月，檢方專案小組成立5個月才做出結論。