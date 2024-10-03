美國CIA發起全新行動 線上招募大陸、伊朗和北韓線人

「安全聯繫美國中央情報局（CIA）」——美國中央情報局2日於各大網路平台發起了一項新的招募行動，要招募中國大陸、伊朗和北韓的線人，並指導線人們如何安全地與該局聯繫。

美國中央情報局2日在Instagram、臉書、LinkedIn和X等多個社交媒體，發布中文、波斯語和韓文的招募資訊，內容詳細介紹申請人在其公開網站和暗網，如何安全地與該局取得聯繫。

其中一部無聲簡中影片，中情局建議申請人使用可信的加密虛擬專用網（VPN）或TOR網軟件通過其官方網站與中情局聯繫，並強調申請人的安全和福祉是其優先考量。

中情局會要求申請人提供個人姓名、所在城市、職業和不包括個人身分資訊的聯繫方式，以及中情局可能感興趣的資訊，並提醒說不保證會有回覆，而且可能需要等待時間。

根據聯合早報引述彭博和路透報導，美國中央情報局副局長科恩（David Cohen）表示，掌握資訊管道的人很多，他們都對中國政府感到不滿。出於各種不同原因，這些人在內部的所見所聞讓他們從根本上不喜歡中國的走向。他們明白，有一條途徑可以通過與中情局合作來幫助中國。

科恩提到，中情局正持續努力加大招募離開中國的中國公民，如效仿冷戰時期的方式，走訪各個美國駐外使館。報導稱，美國一直難以深入瞭解中國政府的運作，且欠缺有關領導層核心圈的頂級情報。隨著中美在台海局勢和科技領域的競爭態勢升溫，美國越來越需要瞭解中國領導層的決策過程。

BBC報導，首爾韓國外國語大學國際政治學副教授里奇（Mason Richey）表示，至少在韓國，沒有看過用YouTube或社交媒體進行這樣的招募，考慮到大多數北韓人無法上網，他質疑這會有多大效果。但他也指出，美國可能是針對那些非正式穿越中國和北韓邊境的北韓商人，他們可能可以使用VPN網路。