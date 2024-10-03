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俄外長：含台灣在內各項亞洲議題 俄中站同一邊

中央社／ 莫斯科3日綜合外電報導
俄羅斯外交部長拉夫羅夫。取自俄羅斯外交部網站
俄羅斯外交部長拉夫羅夫。取自俄羅斯外交部網站

俄羅斯外長拉夫羅夫在今天發布的訪談中表示，俄羅斯在亞洲議題上與中國站在一起，包含對美國擴大影響力、試圖蓄意挑起台灣周邊事態等方面的各項抨擊。

路透社報導，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在「俄羅斯日報」（Rossiiskaya Gazeta）刊出的文章中，也稱許北京對烏克蘭戰爭的態度，並表示兩國都希望消除莫斯科所指的衝突背後問題。

拉夫羅夫這篇慶祝俄中建交75週年的文章表示，莫斯科和北京「在評估西方於亞太地區推進帶來的風險方面」立場接近。

拉夫羅夫寫道：「美國及其扈從國故意挑動台海局勢。」

「他們違反自身所承認的『一個中國』原則，正在加強與台灣當局的聯繫。俄羅斯在台灣問題上的立場沒有改變，支持中國領土完整，並在包括最高層在內的各個層面上表達此一立場。」

習近平在本週一項談話裡表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，承諾「堅決反對任何『台獨』分裂活動」、「實現祖國完全統一，是大勢所趨」。

美國總統拜登本週批準對台5.67億美元的軍援，即使雙方沒有正式外交關係，華府仍是台灣最重要的國際支持者和武器供應商。中方則屢屢要求華府停止向台北出售武器。

拉夫羅夫表示，歐洲安全體系和歐洲大西洋事務已被美國和北大西洋公約組織（NATO）「徹底敗壞」，他並呼籲建立一個基於「區域問題應由區域解決」原則的「歐亞安全新架構」。

拉夫羅夫並讚揚中國對長達2年半的烏克蘭戰爭態度「平衡且一貫」，稱中國呼籲消除導致這場戰爭的根源－即所謂北約東擴和在烏克蘭建立「反俄橋頭堡」的各項倡議正確。

俄羅斯 戰爭 美國

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