中俄協助尼加拉瓜 強化監控人民及鎮壓反對活動能力

尼加拉瓜警方宣布，已經有超過1萬7000名員警接受來自中國教官的指導，其中包括鎮暴戰術的訓練，用以鎮壓反對活動。

媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）報導，這些中國教官來自廣東佛山公安局的巡警部門。他們為期三個月專責培訓瓜地馬拉警方，內容除了鎮暴戰術外，還包括刑事科學、武術、摩托車護衛和無人機使用等技術。

報導指出，雖然中國方面強調，培訓目的在於合作打擊恐怖主義以及組織犯罪，但事實上是協助尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）的獨裁政權加強監控人民的能力，打壓異己，並且加強鎮壓反對活動。

尼加拉瓜政府最近修改刑事訴訟法，賦予警察可以在沒有法院命令的情況下進行搜查的權力，也不需要有關部門允許，就可以監控人民的電信通訊。

除了中國之外，俄羅斯也協助尼加拉瓜強化安全部隊的鎮壓能力。奧蒂嘉的兒子勞里亞諾．奧蒂嘉（Laureano Ortega Murillo）日前和俄羅斯國家安全會議秘書長蕭依古（Sergei Shoigu）會面，討論如何在安全以及情報上加強合作。兩國均表示要對抗美國在中美洲地區的影響力，並且降低尼加拉瓜被美國制裁的衝擊。

「中美洲360」（CentroAmerica360）評論，隨著尼加拉瓜與中國、俄羅斯這些威權國家的聯繫越來越深，本來就已經在獨裁統治下的尼國人民，他們的自由和人權更處於危機之中。

尼加拉瓜去年8月在中美洲議會（PARLACEN）主導並提出「排台納中」案，最後批准中國成為中美洲議會常駐觀察員，並取消台灣觀察員的地位。今年9月又故技重施，尼加拉瓜再次主導提出申請，最後大會也批准，讓俄羅斯成為中美洲議會的常駐觀察員。

對此，美國方面也表達憂慮。美國國務院西半球事務局副助卿雅各布斯坦（Eric Jacobstein）就曾表示，尼加拉瓜與中國、俄羅斯之間的合作「極度令人擔憂」，也是華府關注的重點。