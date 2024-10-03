新加坡罕見官員涉貪案 前交長易華仁被判入監1年

新加坡前交通部長易華仁（S. Iswaran）日前承認在職期間收受禮物，今天被判入監1年，這是星國近50年來首次有官員因涉貪受審治罪。

依據聯合早報報導，易華仁將在7日到法院準備入獄。他目前沒有上訴，但辯方律師說保留上訴權利。

易華仁最廣為人知的事蹟之一是協助將一級方程式賽車（Formula 1）引入新加坡。他今天上午9時23分身穿黑色西裝在律師陪同下抵達法院，表情嚴肅。他因遭控收受價值數十萬美元的禮物等數十項罪名，今年1月辭去交通部長職務。

聯合早報等新加坡媒體上午報導，易華仁以公職人員身分，索取和接受價值新幣逾40萬元（約新台幣990萬元）等物品，被判坐牢1年。

亞洲新聞台（Channel NewsAsia）曾報導，易華仁承認公務人員無償或低價收受有公務往來關係者提供的有價物品等罪名。檢方將易華仁面對的控罪從35項減少至5項，其餘30項指控在判刑時納入考量。

觀察人士認為，此案是新加坡史上最具政治意義的審判之一。在接下來舉行大選之前，此案也可能衝擊執政黨人民行動黨（People's Action Party）。

易華仁還涉嫌收受2名商人餽贈的禮物，包括馬來西亞飯店大亨王明星（Ong Beng Seng）贈送的熱門運動賽事和表演門票。旅店置業公司（Hotel PropertiesLimited）執行董事王明星現居新加坡，是當地最富裕的人之一。

新加坡上一次有官員涉貪被起訴受審，是1975年時任環境發展部政務部長的黃循文，他被控收賄逾60萬美元。此外，1986年當時的國家發展部長鄭章遠因涉嫌收賄而遭調查，但他在庭審之前自盡身亡。