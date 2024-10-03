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宮崎機場恢復運行！美製未爆彈爆炸前幾分鐘 日航班機才通過
日本九州宮崎縣的宮崎機場滑行道2日上午發生「美製未爆彈」爆炸事故，現場出現1公尺深的坑洞，目前坑洞已填補完畢，機場於3日上午已恢復運行。NHK報導，爆炸前幾分鐘才有一架載有93名乘客的日航班機經過該滑行道，所幸未造成人員傷亡。
報導指出，宮崎機場內連接跑道的滑行道2日上午7時58分發生爆炸，現場出現約1公尺深的大洞。國土交通省宮崎機場辦事處表示，爆炸造成的碎片四散在包括跑道在內的半徑約200公尺範圍內。
爆炸發生前，有4架國內航班剛經過該滑行道，包含在爆炸前幾分鐘通過的日本航空班機，當時機上載有93名乘客，差點引發重大事故。
宮崎機場所在的地點，曾是戰時舊日本海軍的飛行基地，該未爆彈推測是美軍在戰爭期間投下的500磅炸彈。
爆炸發生後，宮崎機場隨即關閉跑道，有超過80架航班被迫取消。隨後自衛隊的專業部隊進行殘骸清理作業，確認安全後，開始填補爆炸後的坑洞；跑道於2日晚間7時30分恢復運作，從3日上午全面恢復運行。
儘管機場已恢復運行，但不少民眾對機場底下埋有未爆彈感到擔心，要求檢查機場是否仍有未爆彈殘留。
來自宮崎市的47歲男子原本計畫3日搭乘前往羽田的首班航班，但由於機體調度問題，他的航班被取消，「我還是會擔心，萬一我的航班遭遇了爆炸該怎麼辦？希望能徹底調查是否還有未爆彈存在的可能性。」
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