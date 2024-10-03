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與巴基斯坦紛爭猶在 印度難映其電影

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
印度近日抵制巴基斯坦暢銷片上架，顯見兩國之間的歷史糾葛仍難解。（電影劇照）
印度近日抵制巴基斯坦暢銷片上架，顯見兩國之間的歷史糾葛仍難解。（電影劇照）

印度與巴基斯坦的歷史恩怨嚴重到，印度官員不願讓巴基斯坦電影上架！近日原本有巴基斯坦最暢銷電影《馬拉札傳奇》將於印度北方旁遮普邦上映，但卻遭到印度政府阻擋。其實，兩國雖有多年歷史恩怨，但原本在邊境的文化交流很密切，但隨著兩國2016與2019年互相抵制，至今仍未能完全化解敵意。

印度決無限期抵制

根據《英國廣播公司》報導，印度官方2日拒絕給巴基斯坦最暢銷電影《馬拉札傳奇》上映許可，此電影由巴基斯坦知名演員法瓦德與馬希拉主演，描述平民英雄馬拉札崛起，打敗殘暴部落主納特的故事，2022年在巴基斯坦推出至今，仍是全場賣座的電影，印度片商Zee原本希望在北方與西方的邦上映此片，但很快就遭到無限期抵制。

電影原本2022年就要在印度同步上映，但當時也遭到抵制。近日先發難的則是馬哈拉施特拉邦的地方政黨，加上該邦也是印度寶萊塢主要基地孟買所在地，排斥巴基斯坦影業下也無法上映，片商原定在與巴基斯坦接鄰的旁遮普邦上映，更是直接遭到印度官方封殺。

歷史糾紛 互相抵制

印度與巴基斯坦長年來在領土與宗教上有不少衝突，兩國形同世仇，包括在北方喀什米爾的領土衝突，還有伊斯蘭教與印度教的紛爭。尤其近年來印度總理莫迪在推動「印度教民族主義」下，對伊斯蘭教的打壓更甚，包括拆掉清真寺而蓋印度教寺廟等。由於兩國都有核武，外界也很擔心兩國交惡導致的衝突。

雖然兩國邊境人民的來往仍算密切，且很多邊境的文化與藝術都很類似，但2016年開始，寶萊塢開始抵制巴基斯坦下，巴基斯坦影業也在2019年抵制印度。雖然印度最高法院2023年認為完全抵制巴基斯坦演員的行為有違憲疑慮，但在實務上，兩國的交流仍處於停滯狀態。

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印度教 巴基斯坦 電影

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