真主黨領袖遇害前曾獲警告「快逃」！伊朗憂高層遭以色列滲透
真主黨領導人納斯拉勒（Hassan Nasrallah）9月底在以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特時身亡。路透獨家引述伊朗消息指出，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在納斯拉勒遇害前幾天，曾警告他快逃離黎巴嫩，如今哈米尼擔心以色列已滲透進入伊朗政府高層。
路透引述伊朗消息人士和高層官員說法，真主黨9月17日遭受呼叫器攻擊後，哈米尼立即派特使前往黎巴嫩，通知納斯拉勒離開伊朗，並援引情報稱，以色列特務已經滲透進入真主黨內部，計畫殺害他。
該名特是伊朗伊斯蘭革命衛隊資深指揮官尼爾弗魯珊（Abbas Nilforoushan），納斯拉勒在碉堡遭以色列炸彈擊中時，人也在現場遭到殺害。
報導指出，自上月28日就躲藏伊朗安全之處的哈米尼，下令1日對以色列發射約200枚飛彈。伊斯蘭革命衛隊的聲明指出，這次攻擊是要報復納斯拉勒和尼爾弗魯珊遇害。
對此，伊朗外交部、真主黨和以色列總理內唐亞胡未回覆置評要求。
報導援引至少10名消息人士稱，伊朗擔心哈米尼的安全，同時也對真主黨內部、伊朗政府和兩方之間失去信任，這可能會導致伊朗為主的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）聯盟和反以色列非常規武裝團體的運作變得複雜。
【美選熱話題】
▪ 川普決戰賀錦麗！背景經歷大比拚 一圖看天選之人PK女戰神
▪ 美選戰況跌宕起伏！8大議題成激戰關鍵 川賀政見圖表看這
▪ 美國最新媒體民調／誰領先？搖擺州戰況如何？民調風向一次看
▪ 美國總統怎麼選？5大關鍵QA一次看懂「選舉人團制度」
▪ 2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言