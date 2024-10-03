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澳洲環境部長：核電是昂貴的「瘋狂想法」

中央社／ 雪梨3日專電
澳洲環境部長皮伯塞克接受媒體線上訪問，指出核電並非強有力的解決方案，而是昂貴且不切實際的「瘋狂想法」。（截自線上會議畫面）中央社
澳洲環境部長皮伯塞克接受媒體線上訪問，指出核電並非強有力的解決方案，而是昂貴且不切實際的「瘋狂想法」。（截自線上會議畫面）中央社

針對澳洲反對黨提出引進核電達成淨零目標主張，澳洲環境部長皮伯塞克（Tanya Plibersek）今表示，核電並非強有力的解決方案，而是昂貴且不切實際的「瘋狂想法」。澳洲有近乎無盡的可再生資源，能成為可再生能源強國。

皮伯塞克今向澳洲國外媒體線上簡報及回應記者提問。

為達2050淨零目標，澳洲執政工黨政府徹底排除發展核電的可能性，反對黨則提議自2035年起建設7座核電廠，作為替代能源政策的一部分。

皮伯塞克認為，核能發電的提議並非強有力的解決方案，而是「瘋狂的想法」。她指出，澳洲擁有幾乎無盡的可再生能源資源，能夠成為全球領先的可再生能源強國。提議引入核能作為替代方案極其昂貴且不切實際。

「我們需要解決的真正威脅是政治上的分裂、誤導性資訊與拖延」，皮伯塞克說。

此外，澳洲政府現也面對煤礦擴建的爭議，尤其是上月批准3座位於新南威爾斯州（New South Wales）的煤礦擴建計劃，激怒了綠黨及環保人士，批評此舉有損政府減排承諾。

皮伯塞克指出，這些擴建屬於現有計劃的延伸，而非新的計劃，並符合環境法規。

她強調，政府已承諾在2030年實現減排43%的目標，並通過「保護機制」（Safeguard Mechanism）政策，確保每個新計劃都遵循淨零排放的軌跡。

皮伯塞克指出，澳洲目前有超過60個可再生能源計劃獲得批准，這些計劃能為700萬個家庭提供電力。政府批准可再生能源計劃的速度是煤礦計劃的10倍，並計劃將82%的能源組合轉向可再生能源，該目標目前已經達到40%以上。

她也提到，澳洲是全球屋頂太陽能覆蓋率最高的國家，未來計劃進一步推動國內生產太陽能電池板及儲能技術，並投入超過220億澳元支持這一轉型。

「這是一場規模巨大的經濟轉型，而且它正在進行中。我們的紀錄與世界上任何國家相比，都是值得自豪的」，皮伯塞克最後說。

澳洲相當依賴燃煤電廠，是全球人均碳排放量最高的國家之一。

再生能源 核電 澳洲

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