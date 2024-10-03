墨西哥軍人追逐可疑車輛開火 外來移民6死

墨西哥國防部今天表示，士兵在高速公路上追逐可疑車輛時開槍射擊，造成6名移民死亡。

法新社報導，事件昨晚發生，地點在南部奇亞帕斯州（Chiapas）。國防部說，巡邏隊發現了來自埃及、尼泊爾、古巴、印度和巴基斯坦等國共33名移民，但未具體說明6名死者的國籍。

墨西哥首位女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）昨天宣誓就任，才矢言要尊重人權、避免安全部隊採取鎮壓行動。

國防部聲明說，兩名開槍士兵已被停職，等待調查。

聲明指出，巡邏隊看到有一輛車開得飛快，顯然是企圖逃逸，這部車後面跟著兩輛平板貨車，像是犯罪分子常用的卡車。

聲明稱：「軍事人員通報聽到槍響，因此兩名士兵開槍，以阻止其中一輛平板卡車。」

聲明又說，移民中有4人當場死亡、12人受傷；送醫傷者中有2人在醫院不治。

聲明稱，17名未受傷的移民已被移交給移民當局。

根據警方報告，有一輛卡車未在軍事檢查哨站停下來，士兵就去追趕這部車，並開槍想要阻止。

警方說，卡車司機轉而駛進一條泥巴路，試圖要逃脫，但車輛失去了控制。

每年都有數以千計來自許多國家的移民前往墨西哥，他們搭乘巴士、擠進過度擁擠的拖車並爬上貨運列車頂部，以試圖抵達美墨邊境。

2021年12月，一輛載著約160人的人口販子卡車在奇亞帕斯州翻覆，造成56人喪命，他們大多為中美洲移民，另有10人受傷。