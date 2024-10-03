聽新聞
0:00 / 0:00
禁帶輪椅上機！BBC傷殘記者被迫爬進廁所 控波蘭航空歧視
英國廣播公司（BBC）傷殘記者加德納（Frank Gardner）1日在社群媒體發文痛批，波蘭航空禁止他把輪椅帶進機艙，導致他在飛行期間想上廁所時，被迫在機艙走道上爬行，讓他備感羞辱。
現年63歲的加德納，2004年在沙烏地阿拉伯被凱達組織槍手開槍擊中，導致半身癱瘓。他本月1日在社交平台X發文，批評波蘭航空（LOT Polish airline）禁止在機上使用輪椅的規定「充滿歧視」，讓他不得不在其他乘客面前於走道上爬行，根本是種恥辱，揚言未來拒搭這家航空的客機。
加德納在X上分享一張他拖著雙腿在地板上爬行的腿部照，並寫道：「哇！現在已經是2024年，在這班從華沙飛回英國的航班上，我不得不沿著這家波蘭航空公司客機的地板爬行去廁所，因為『我們不能在機上用輪椅，這是航空公司的政策。』」。稱該政策實際上就是說「如果你不能走路，那你就不能在我們客機上廁所。」
對此，波蘭航空在給BBC的聲明中表示，「對這次令人痛苦的經歷深表歉意，並對因機上缺少輪椅而造成的不便和不適表示誠摯歉意。」
波蘭航空稱，由於機上空間有限，其短程航班上沒有機上輪椅，但了解到無障礙設施的重要性，正積極測試解決方案，以便在不久的未來於短程航班上配備機上輪椅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言