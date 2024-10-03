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熱帶氣旋相關長期死亡人數 每年恐高達萬人

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導

世界各地風災不斷，近期颱風侵襲台灣，搜救人員在美國找尋颶風倖存者，一項研究估計，此類熱帶氣旋的長期死亡人數為官方數字的約300倍。

法新社報導，颶風海倫（Hurricane Helene）在美國東南部造成至少155人死亡，颶風約翰（HurricaneJohn）上週在墨西哥奪走至少16條人命，甚至在颱風山陀兒預計3日登陸之前，台灣就有兩人死亡。

然而，根據新的研究，熱帶氣旋期間記錄的直接死亡人數僅佔風暴結束後幾年內實際死亡人數的一小部分。熱帶氣旋也稱為颶風或颱風，取決於它們在世界哪些地區形成。

由於人類造成的氣候變遷預計將導致熱帶氣旋更加強烈，美國研究人員呼籲災區民眾應獲得更多支援。

這份研究報告主要作者楊恩（Rachel Young）告訴法新社，發表在「自然」（Nature）期刊上的這項研究，首次使用統計模型來估算，氣旋在很長一段時間內，如何影響一個地區的總死亡人數。

研究人員研究了1930年至2015年間侵襲美國本土的501個熱帶氣旋，分析隨後15年記錄的各種原因造成的超額死亡人數。

官方報告的單次風暴期間平均死亡人數為24人，但研究估計，如果算上風暴發生後幾年的間接死亡人數，平均死亡人數在7000至1萬1000人之間，是政府數字的約300倍。

根據研究，這意味過去85年美國大西洋沿岸災區記錄的所有死亡人數中，有3%至5%是由氣旋造成的。

研究指出，這段時間內的總死亡人數可能高達500萬人，這意味氣旋造成的死亡人數可能比車禍、傳染病或戰爭中的死亡人數還要多。

美國 風暴 颶風

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