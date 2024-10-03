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歐盟延後1年實施「反砍伐森林產品規則」

中央社／ 布魯塞爾2日專電

巴西印尼等開發中國家及歐盟內部國家要求下，歐盟執委會將原定年底落實關鍵內容的「反砍伐森林產品規則」時程延後，大企業自明年12月30日、小企業自2026年6月30日起才須適用此法。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天表示，一些全球夥伴不斷表達對遵行歐盟「反砍伐森林產品規則」（Regulation on deforestation-freeproducts，簡稱EUDR）的準備不及，包括在9月下旬的聯合國大會期間也有此呼聲，因此決定提供1年的「漸進適應期」。

這項規則禁止透過毀壞原始森林所生產的產品進口到歐盟，試圖以此減緩全球森林流失的趨勢，受影響產品包括棕櫚油、木材、咖啡、橡膠、可可，及衍生產品如牛肉、家具或巧克力等。雖然去年6月已生效，但關鍵條款原定今年12月30日實施。

除了棕櫚油和木材大出口國的印尼，和中南美洲的巴西、阿根廷等國都向歐盟抗議，歐盟自己也有義大利、波蘭、芬蘭、瑞典等國反映因應時間太趕，要求將時程延後。

執委會強調，基於EUDR的新穎性、快速的期程和國際上利害關係者的差異性，為確保全球營運商能順利落實，因此提出延後方案，但這絕不致引起對這項規則目標或內容的質疑。

印尼 巴西 歐盟

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