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石破茂通話拜登 強化同盟

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
石破茂二日在首相官邸接受記者提問。（法新社）
石破茂二日在首相官邸接受記者提問。（法新社）

自民黨新總裁石破茂已獲日本國會指名為新首相。對其主張修改日美地位協定恐影響日美同盟的說法，他一日晚間強調，這反而有助加強同盟。他二日並首度以首相身分和美國總統拜登通話約十五分鐘。

石破及拜登皆同意將持續致力強化日美同盟，也談到中國大陸在區域內的專斷舉動，以及日美和南韓等志同道合國家合作的重要性，還將盡快舉行日美領袖的實體高峰會，時日可能是預定十一月在南美洲召開的亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議或廿國集團（Ｇ２０）峰會，但修改日美地位協定還不會納入兩人的討論議題。

石破向拜登表示，加強日美同盟是其內閣在外交、安保政策上的最優先要務，今後希望兩國作為擔綱維護國際社會自由開放秩序中堅的全球夥伴；修改日美地位協定則「伺機見面再談」。

石破以新首相身分說，修改該協定完全不會令日美同盟生變，他對在美國境內設自衛隊訓練基地的構想，是有其軍事合理性。

石破詳述道，鑒於日本國土狹小，陸上及航空自衛隊缺乏能充分訓練的環境，而在美國設自衛隊訓練場，可提升訓練效率。石破還說，將日美同盟關係提升至如同美英同盟般的特殊關係「是我的使命」。

石破又一次提到，亞洲欠缺北約（ＮＡＴＯ）般的集體防禦體系，這代表爆發戰爭的可能性很高。他與很多日本政治人物均擔憂中國在日本周邊激增的軍事活動。

主流日媒報導指出，石破本人長期耕耘安保議題，這次又拔擢跟他親近、日本國會的「國防幫」資深議員岩屋毅、中谷元分別出任外務、防衛大臣這兩大要職。

首相輔佐官則任用知美派的前防衛副大臣長島昭久，負責國安相關重要政策和裁減核武、禁止核子擴散問題，並任用前防衛審議官槌道明宏擔任負責政務的首相祕書官。槌道曾任石破主掌防衛省時的祕書官，是公務生涯達卅七年、東京大學法學部出身的菁英公務員。

石破長久以來主張的安保政策及前述用人，在在凸顯安保議題必定是日本新內閣重點之一，特別是修改日美地位協定和創設「亞洲北約」。

惟除了國務院亞太助卿康達等美方高官已對亞洲北約的發想潑冷水，有日本外務省高官坦言，東協成員國擔心北京反彈，恐不願加入亞洲北約。新外相岩屋二日也說，當然不是立刻就要建構亞洲北約，得花時間進行中長期的研究，「也不是針對特定國家」。

北約 日本 自衛隊

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