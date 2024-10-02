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吉布地外海移民船難 聯合國：搜尋逾百失蹤者

中央社／ 衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴2日綜合外電報導

聯合國轄下的國際移民組織（IOM）表示，在私運移民者強迫100多名移民跳海後，救援人員今天正在非洲國家吉布地外海附近搜尋這些失蹤者。

法新社報導，這起夜間發生的事故涉及兩艘載有320人的船隻，他們從葉門出發，踏上許多非洲移民的移動路線、被稱為「東方航線」（Eastern Route）的危險旅程。

國際移民組織表示，這起事件已證實有48人死亡，是這條航線上今年第2嚴重的災難，也使2024年成為東非和葉門間的渡海移民航線上，有史以來死亡人數最多的一年。

國際移民組織引述倖存者的說法表示，葉門船隻船東強迫移民「在公海下船游泳」。在1艘載有100名乘客的船上，1名4個月大嬰兒的母親溺斃身亡，只有嬰兒倖存。

吉布地海岸防衛隊正在主導搜索行動。

國際移民組織告訴法新社，今天這起災難中的移民是要從葉門返國的衣索比亞人。

移民 航線 葉門

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