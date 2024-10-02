原民會出席帛琉國家博物館台灣展 主軸連結南島文化

原民會今天出席帛琉國家博物館台灣文化展示區開展儀式，展覽延續2019年台灣原住民族工藝文化展，以南島文化連結作為本次更展主軸，讓來到帛琉的各國遊客，可以認識台灣。

原住民族基金會今天晚間發布聞稿表示，帛琉共和國與帛琉國家博物館今天舉辦「帛琉國家博物館台灣文化展示區」開展儀式，延續2019年3月辦理的「台灣原住民族工藝文化特展」進行全面更新。

原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur表示，5年前率原發中心訪帛，簽署雙邊文化合作協定並設置原住民族文化展區，讓來到帛琉的各國遊客，可以認識台灣，為台帛博物館合作打下基礎。

曾智勇指出，本次為慶賀帛琉獨立紀念30周年，再度全面更新展區並以南島文化連結作為本次更展主軸，也是原民會致贈帛琉的生日禮物。

帛琉國家博物館表示，各國旅客來到帛琉國家博物館時，對博物館內特別設置原住民族文化展區感到疑惑，館長皆會回應，因為台灣原住民族與帛琉人民共享彼此的文化與傳統；後續將邀請在地帛琉學生看展，增進對南島文化的認識，並啟發下一代文化保存的重要性。

原民會進一步表示，為推展館際交流，策展前也辦理文物維護工作坊，邀集在地博物館員與社區民眾參與，雙邊交流藏品保存與文物維護的技術。