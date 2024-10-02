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日本前兒童政策相小倉將信 宣布健康因素不選眾議員

中央社／ 東京2日專電

日本自民黨前兒童政策擔當大臣小倉將信今天在個人部落格宣布，因為健康因素將不會參加眾議院選舉。

小倉將信在部落格發文表示，「我決定不會參加下次的總選舉，已經和黨、後援會等相關人士報告」，表明不會參加預計於10月27日舉行的眾議院選舉。

至於原因，他解釋說，「由於身體持續不適，我前往醫院接受檢查，結果比想像還要糟，因此只能忍痛暫時中止一切政治活動，專注於恢復健康。」

43歲的小倉將信是東京都23區的眾議員，已經當選4次。他在2012年的眾議院選舉首次當選，之後擔任過總務政務官和自民黨青年局長，2022年曾經率團訪台。

小倉將信在前首相岸田文雄內閣擔任兒童政策擔當大臣。上個月舉行自民黨總裁選舉時，他作為小泉進次郎陣營的選舉負責人，發揮了重要作用。

復健 自民黨

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