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英財相傳可望2025年訪中 睽違5年舉行經濟財金對話

中央社／ 倫敦2日專電

英國天空新聞網（Sky News）援引官方消息人士說法報導，財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）可望最快明年1月訪中、舉行英中經濟財金對話，雙方官員正為此進行「詳細討論」。

若里夫斯成行，這將是2019年以來首場英中經濟財金對話（EFD）。英中最近一次舉行EFD是2019年在倫敦，當時是第10屆，英方由時任財相韓蒙德（PhilipHammond）領銜。

英國今年7月舉行大選，保守黨落敗、結束14年執政，由工黨接替上台。在保守黨執政後期，英國政府曾嘗試恢復EFD，但受全球疫情、英中關係因為國家安全等議題而趨於緊張等因素影響，遲未能舉辦。

相較於保守黨，英國工黨政府更常強調與中方「接觸往來」的重要性。在勝選之前，現任外交大臣拉米（David Lammy）即表示，希望有更多英國高階官員訪中，不僅是外交大臣。8月，傳出拉米擬9月訪中。同樣是8月，首相施凱爾（Keir Starmer）與中國國家主席習近平通話。根據英方釋出的談話紀要，雙方領導人同意，英中外交及內政高階官員有必要維持對話。

英國的中國事務圈傳出，拉米的訪中計畫臨時遭中方喊停。

天空新聞網報導，英國官方消息人士1日證實，英中經濟財金對話有可能明年初登場，確切日期尚未定案。一旦拍板定案，這將是里夫斯7月上任以來首度訪中。

報導指出，屆時可望有一個由英國企業組成的代表團一併訪中，另外與中國的金融業界舉行高階對話。

里夫斯9月中旬與中國國務院副總理、英中經濟財金對話的中方領頭人何立峰通話。中國官媒報導，何立峰向里夫斯表示，願重啟中英經濟財金對話，促進貿易投資自由化、便利化，並拓展綠色經濟、人工智慧等領域的合作。

英國財政部近日回應天空新聞網詢問表示，里夫斯與何立峰9月通話，以就強化雙方經濟財金合作與溝通進行討論；雙方並同意進一步商討未來互動的可能時程及議題。

英國財政部是近期英中關係主要「戰場」之一，熱門議題包括英國對中國電動車積極搶佔市場的態度，以及是否將允許有人權爭議的中國快時尚電商巨頭Shein在倫敦掛牌上市。

英國「泰晤士報」（The Times）近日報導，一名與里夫斯往來密切的幕僚出身FGS Global顧問公司，該公司客戶包括Shein。

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