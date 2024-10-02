美曾示警中俄北極行動 美國防部：將擴大軍事部署應對​

中國大陸海警艦艇編隊在大陸十一期間抵達北冰洋（北極海），與俄羅斯海警展開聯合巡航，這是大陸海警艦艇首次進入北極海海域。針對中俄近年強化在北極合作，美軍今年七月發布北極戰略報告就曾示警，中俄在極地的聯合活動可能增加發生誤判、事故和環境退化等風險，美軍須做好應對準備。

中俄海警艦艇編隊9月21日起赴北太平洋聯合巡航，是兩國海警首次赴該片海域展開聯合巡邏。大陸海警局9月29日通報，中俄海警艦艇編隊對作業船隻進行檢查，積極維護北太平洋公海漁業生產秩序。編隊還進行聯合搜救、搜索違法船隻等演練，展示雙方高效協同配合能力。

針對中俄近年持續強化海上軍事和執法演練合作，新加坡聯合早報報導，美國國防部今年七月發布《2024年北極戰略》報告曾指出，全球暖化使北極航道價值不斷提升，成為周邊主要經濟體爭奪的戰略重地。鑑於中國和俄羅斯也在北極加強軍事和經濟合作，美國將擴大在北極的軍事部署和監視範圍。

美國副防長希克斯七月廿二日說，美國看到中俄在北極不斷加強軍事和經濟合作，中國除了是俄羅斯在北極開發能源的主要資助者，還曾與俄軍在阿拉斯加外海舉行聯合軍演。她警告，中俄在極地的聯合活動可能增加發生誤判、事故和環境退化的風險，美軍須做好應對準備。

中國雖然不是北極國家，但正試圖獲得影響力，以在地區治理中發揮更大作用。美國國防部報告說，中國在北極運營三艘破冰船進行軍民兩用研究，測試無人水下航行器和極地固定翼飛機。

中國大陸外交部發言人毛寧7月22日為北京的北極政策辯護稱，中國是北極事務的重要利益攸關方，且一貫本著尊重、合作、共贏、可持續原則參與北極事務，也致力於維護北極的和平穩定。