日本新數位大臣 被爆料收受涉詐財企業獻金

日本新任首相石破茂所組的內閣昨晚8時（台灣時間7時）許正式上路，但週刊文春（簡稱文春）昨天下午6時報導，數位大臣平將明收受一家涉嫌詐財的企業政治獻金。

自民黨總裁石破茂昨天下午獲眾議院及參議院指名為第102任首相，經過在皇宮（皇居）的親任式、閣僚的認證式之後，石破及19名閣員組成的新內閣昨晚8時許上路。

被石破拔擢為數位大臣的平將明昨天下午人還在皇宮（皇居）出席認證式時，他的社群網站被許多網友寫道：「你已成了文春的題材了，怎麼辦？」、「不說明不行」、「說清楚講明白！」、「文春好像報導了你什麼喔」、「你會是大臣辭職的第一號嗎？」

文春電子版報導，平將明是首度入閣，正身陷「政治與金錢」疑雲，他擔任負責人的「自民黨東京都第4選區支部於2011年至2022年之間接受有問題公司的獻金288萬日圓（約新台幣65萬元）。這家公司的社長、員工等3人今年6月因涉嫌詐欺遭到逮捕。

報導引述一名記者的話指出，平將明歷任經濟產業政務官、內閣府副大臣等，在安倍政權石破擔任地方創生擔當大臣時期，身為內閣府副大臣的平將明與身為內閣府政務官的小泉進次郎曾以「石破團隊」的形式進行合作。

另一名記者指出，這家公司從2003年左右起約20年間，將營業額灌水以營造出有獲利的假象，將負債與資產數字造假後的帳本提交給稅務署（類似國稅局）。憑著有異於實情的帳本獲得多家金融機構的融資，向多家銀行詐取的金額共達11億日圓。

深諳政治資金的神戶學院大學教授上脇博之表示，「接受的捐款是詐取自債權人的錢，這些錢可能流到（選區）支部，在道義上，應把錢歸還才對。」

平將明的事務所回覆文春表示，「（有關最近的獻金），2023年2月有接受該公司的獻金。得知該公司開始進行破產手續後，曾諮詢法律專家如何歸還獻金，但與該公司沒債權、債務關係，無法參加破產手續，難以掌握收受的獻金是否妥適，結論是要還錢並非易事。本事務所將持續徹底遵守政治資金規正法及法令。」

一名深諳有關破產知識的律師說明指出，即使不是債權人或債務人，依破產管理人的判斷還是可以提供資訊、接受還錢的。只要提出想還錢的要求的話，破產管理人可商量最妥適的處理方式。

平將明現年57歲，生於東京。早稻田實業學校中學、高中畢業，1989年畢業於早稻田大學法法律系。2005年9月11日第44屆眾議院大選時從東京4區出馬參選，首度當選，至今當選6屆，是日本跨黨派國會議員連盟「日中友好議員連盟」會員，多次訪中與中共高幹會談。