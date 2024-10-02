印尼學者：中國軍力增強 為東南亞國家帶來挑戰

印尼學術機構日前針對中國軍力、外交舉行學術研討會。印尼軍事專家指出，中國持續增強軍力並與西方勢力對立，可能導致南海地區成為中西方爆發衝突的戰場，同時可能加劇中國與東南亞國家的緊張關係。

印尼漢學論壇（Indonesian Sinology Forum）和印尼帕拉馬迪那大學（Paramadina University）9月30日舉辦一場名為「現代軍事與外交；中國國防：東南亞的機遇與挑戰」學術研討會，邀請學者討論中國軍事實力提升之際，對東南亞國家帶來的挑戰和影響。

印尼漢學論壇表示，中國在短時間內完成軍事力量現代化，受到印尼和東南亞各國關注，而隨著中國與西方對立，可能使南海地區成為未來中國與西方勢力爆發衝突的戰場。

另外，「中國軍力增強，也有可能加劇中國與其他東南亞國家間的緊張關係」，主因是中國主張南海大部分的領土。

印尼漢學論壇主席、印尼希望之光大學（PelitaHarapan University）講師林漢勝（Johanes Herlijanto）表示，了解中國軍事力量現代化所造成的影響，對於印尼社會和政府而言很重要，他舉例，像是「中共解放軍將實現現代化的目標從2035年提前到2027年」。

印尼退役准將多彬（Victor P. Tobing）指出，中國軍事現代化並非突然發生，自1978年鄧小平時代開始，啟動軍事現代化的想法就一直存在，但自2012年習近平成為政黨、軍隊和國家的統治者後，中國就計畫將軍事實力提升至與其國際地位一致。

印尼智庫印太戰略情報（Indo Pacific StrategicIntelligence）執行主任艾莉莎（Aisha RasyidilaKusumasomantri）表示，中國軍事力量已是世上進步最快的國家之一，並指出，中國目前擁有370艘艦艇，其海軍力量強大。

她說：「中國也得到多個領域的作戰技術和人工智慧（AI）和機器人的支援。」

不過，艾莉莎指出，因中國目前正試圖主張其宣稱在南海的領土，該行為違反聯合國海洋法公約（UNCLOS）。因此中國的軍事力量提升「可能會為印尼和其他東南亞國家帶來挑戰」。

艾莉莎強調，印尼實際上並未直接涉及與中國或其他國家在南海領土的主張爭議，但若南海緊張局勢加劇，印尼仍可能會受到影響。她呼籲政府應增加國防預算，以應對該地區日益緊張的局勢。