石破茂新內閣 三原順子曾出演「金八先生」

日本新首相石破茂的新內閣今天相繼召開就職記者會，其中13人初次入閣，2人是女性。擔任兒童政策擔當大臣的三原順子曾經是演員、歌手、賽車手，飾演過「3年B組金八先生」的不良少女三田麗子，並登上NHK紅白歌唱大賽，資歷相當精彩。

三原順子1964年出生於東京都，1972年童星出道，在TBS長壽電視劇「3年B組金八先生」飾演山田麗子一角受到關注。1980年16歲時，三原順子以歌手身分出道，「Sexy Night」一曲大受歡迎，1982年登上紅白歌唱大賽。

除了演員和歌手，三原還兼具賽車手身分，多次參加賽車比賽，據稱在賽車事故中骨折過7次，第一任丈夫是賽車手松永雅博，兩人於1990年結婚，1999年離婚。2008年，三原被診斷患有子宮頸癌，接受子宮摘除手術。2010年，45歲的三原順子跨足政壇，首度當選參議員。三原順子前2段婚姻以離婚收場，2016年10月宣布與小她24歲、交往2個月的秘書中根雄也結婚。

初次入閣的三原順子今天以一身白色套裝、黑色粗框眼鏡的亮麗打扮出席就職記者會。她表示，「作為石破內閣的一員，我將致力於推動重要政策，深感責任重大。」

她強調，「日本近年來的少子化進程處於危機狀況，已經成為無法再推遲的緊迫問題。」她表示，針對少子化與育兒支援，將會「認真傾聽不同立場的當事人，以及實際在崗位上工作的相關人士意見，積極進行現場視察，珍惜相關各方的意見，努力推動相關政策。」

至於她持續積極推動的防止兒童虐待對策，三原表示，將會強化諮詢支援體制，「希望盡快建立主動關心的體制，儘早提供必要支援。」