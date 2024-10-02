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日本宮崎機場滑行道爆炸塌陷 原因經查為美製未爆彈

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
日本九州宮崎縣航空自衛隊新田原基地的一架F-4戰機，資料照，與新聞無關。路透
日本九州宮崎縣航空自衛隊新田原基地的一架F-4戰機，資料照，與新聞無關。路透

日本共同社報導，當地2日上午8點10分左右，宮崎機場的塔台向宮崎市消防局通報不明爆炸聲。內閣官房長官林芳正2日在記者會上，就該機場的爆炸聲透露，為美製啞彈（未爆彈）發生爆炸，但說沒有發生第二次爆炸的危險。

日本國土交通省指出，該機場滑行道出現塌陷，已關閉跑道。該機場並暫停所有航班起降，正調查詳細情況。幸無人受傷。

事發的滑行道局部出現直徑約7公尺、深約1公尺的塌陷。共同社指出，該機場已屢次發現美製啞彈，陸上自衛隊派遣佐賀縣的目達原駐地的啞彈處理隊。

另據中央社引述日媒報導，有相關人士透露，這起爆炸現場發現美製未爆彈碎片，自衛隊已進行確認；相關單位將未爆彈視為爆炸原因，將進一步調查。

路透也引述一名國土交通省官員說，陸上自衛隊的拆彈小組事發後已發現，爆炸原因為地面下的美製炸彈，大概可追溯至過去戰時空襲。

宮崎機場已決定，截至當地晚間9時30分持續關閉跑道，各航班都採取變更目的地等因應措施，後續將待該機場完成填補坑洞等修復作業，目標在3日上午重啟航機起降。

共同社指，宮崎機場距市區約5公里，除連接東京羽田和大阪等地的國內航線，還有國際航班。該機場也是培養飛行員的航空大學校訓練基地，過去是前日本海軍的航空基地。

國際航班 機場 爆炸

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