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持羅馬尼亞護照 摩爾多瓦反對派總統候選人被罵翻

中央社／ 基希納烏1日綜合外電報導

挑戰摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）連任的反對派總統候選人，今天因持有鄰國羅馬尼亞的雙重國籍遭撻伐；桑杜一直以來也遭到同樣批評。

路透社報導，摩爾多瓦近半居民持有不只一本護照，遭撤職的檢察總長斯托亞諾格洛（AlexanderStoianoglo）也一樣，申請過羅馬尼亞公民身分。

支持斯托亞諾格洛參選總統的親俄羅斯社會黨（Socialist Party），過去4年不斷批評親歐洲的桑杜持有摩爾多瓦和羅馬尼亞雙重國籍。

獨立30年後仍在塑造自己國家認同的摩爾多瓦，有150年歷史先後隸屬於俄羅斯帝國、大羅馬尼亞和蘇聯。

長期以來，反對派一直抓著桑杜的雙重國籍砲轟，來凸顯她放棄與俄羅斯長期關係，還對西方唯命是從。

桑杜譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並發起全民公投。公投將與總統選舉同時舉行，以決定是否加入由27國組成的歐洲聯盟（EU）。

俄羅斯 國籍 羅馬尼亞

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