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日美領袖通話 拜登賀石破茂就任首相

中央社／ 東京2日專電
日本新首相石破茂。(歐新社)
日本新首相石破茂。(歐新社)

日本新任首相石破茂與美國總統拜登上午電話會談，拜登慶賀石破茂就任首相，石破則對美國南部發生颶風災害表達慰問。石破指出，強化日美同盟是新政府外交和安全保障政策的最優先項目。

日本外務省發布新聞稿表示，當地時間今天上午8時5分，石破茂與拜登電話會談，時長約15分鐘。雙方一致同意，將在適當時機盡快安排日美領袖面對面會談。

外務省表示，石破在會談中指出，日美是國際夥伴及自由開放國際秩序的核心，將持續緊密合作。

石破感謝拜登對日美同盟的強力承諾，兩名領導人一致認為，繼續加強日美同盟的威懾力與應對能力相當重要，並同意在經濟安全保障等領域共同努力。

兩人認同，需要進一步發展日美韓、日美澳印，以及日美菲等志同道合國家的合作網絡，並針對中國各項議題、北韓試射彈道飛彈與綁架日本人問題，以及烏克蘭局勢等達成一致，將繼續保持緊密合作。

外務省表示，拜登和石破茂對伊朗近期攻擊以色列表達嚴正關切，憂心將升級為中東地區全面戰爭，共同對局勢升級表達強烈譴責。

拜登 日本 石破茂

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