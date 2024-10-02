日本宮崎機場滑行道爆炸塌陷 原因是美製未爆彈

日本宮崎機場今天上午8時左右發生滑行道爆炸塌陷意外，官方已確認原因是美製未爆彈。宮崎機場在二次大戰期間曾被建設為舊日本海軍機場，過去一段時間也陸續發現過未爆彈。

綜合日本放送協會（NHK）、TBS電視台、朝日新聞及每日新聞等日媒報導，上午爆炸意外發生後，國土交通省宮崎機場辦公室表示，已關閉跑道暫停所有航機起降。

宮崎機場方面已決定到今晚9時30分前持續關閉跑道，各航班都採取變更目的地等因應作為。接下來將待機場方面完成回填爆炸造成大洞等修復作業後，以明天上午重啟航機起降作為目標。

上午爆炸發生後，陸上自衛隊隨即派遣未爆彈處理隊前往宮崎機場進行確認。宮崎機場辦公室下午表示，根據自衛隊等單位調查得知，滑行道塌陷是由於未爆彈爆炸導致。

相關人士透露，滑行道爆炸現場發現美製未爆彈碎片，自衛隊已進行確認。相關單位將未爆彈視為爆炸原因，將進一步展開調查。

相關人士表示，未爆彈是美國製造，研判重量約500磅。今天爆炸在滑行道造成長約7公尺、寬約4公尺、深約1公尺的大洞。

宮崎機場一帶相繼被發現未爆彈。除了2009年1月在靠近機場的工程現場被發現外，2011年6月及11月分別在跑道內發現重量約50公斤及250公斤的未爆彈。

這些未爆彈研判都是美軍在二次大戰時所投下。宮崎機場在1943年曾被建設為舊日本海軍赤江機場。