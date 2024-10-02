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中俄聯合巡航 中國海警艦艇首次進入北極海

中央社／ 台北2日電
中國梅山艦、秀山艦與俄羅斯堪察加彼得羅巴浦洛夫斯克號、堪察加號巡邏艦21日組成艦艇編隊，展開聯合巡航抵達北極海。(取材自玉淵譚天微博)
中國梅山艦、秀山艦與俄羅斯堪察加彼得羅巴浦洛夫斯克號、堪察加號巡邏艦21日組成艦艇編隊，展開聯合巡航抵達北極海。(取材自玉淵譚天微博)

中國海警局今天發布，中俄海警艦艇編隊日前抵達北極海。這是中國海警艦艇首次進入北極海海域，也是中俄9月在俄羅斯彼得大帝灣聯合演習與北太平洋公海展開聯合巡邏後的再次合作。

中國海警微信公眾號今天發布，指中俄海警艦艇編隊日前抵達北極海，是中國海警艦艇首次進入北極海海域，且「有效拓展了海警遠洋航行範圍，全面檢驗了海警艦艇陌生海域遂行任務能力，為積極參與國際和地區海洋治理提供了有力支撐」。

近日中俄海警頻繁聯合執行任務。先前中國海警局官網公告，根據年度計劃安排，9月16至20日，中國海警梅山艦、秀山艦組成的艦艇編隊訪問俄羅斯，並在俄羅斯彼得大帝灣附近海域舉行聯合演習。而彼得大帝灣位在海參崴（Vladivostok）外海。

在彼得大帝灣聯合演習結束後，上述2艘中國海警船即與俄羅斯海警堪察加彼得羅巴浦洛夫斯克號、堪察加號巡邏艦組成艦艇編隊，於9月21日開赴北太平洋公海展開聯合巡邏，是中俄海警首次在北太平洋海域聯合巡邏。

中國海警局官網9月29日公告，中俄海警艦艇編隊是根據聯合國大會46/215號決議及「北太平洋公海漁業資源養護和管理公約」，依法對作業船隻進行檢查，積極維護北太平洋公海漁業生產秩序。期間還進行了聯合搜救、聯合損管（船舶損害管控）救生、聯合搜索違法船隻等演練，「展示了雙方高效協同配合能力」。

俄羅斯 北極 演習

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