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前英央行總裁卡尼警告 淨零政策會讓老舊商辦撑不下去

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
卡尼指出，由於各國對各行業減排加以規範，商用老舊建築「會撑不下去」。
卡尼指出，由於各國對各行業減排加以規範，商用老舊建築「會撑不下去」。

前英國央行總裁卡尼警告，隨著各國政府推動達成淨零排放目標，商用不動產將出現「嚴重的擱淺資產（stranded asset）」問題，老舊建築將難以生存，形成房地產業主和金融機構的一大考驗。

房地產投資人正受到雙重打擊，一方面利率上升已導致資產價值大幅下跌，一方面又面臨對能源效率投資的迫切需求。

「擱淺資產」通常指的是因綠色轉型所淘汰和化石燃料相關的資產，但卡尼強調，由於各國對各行業減排加以規範，老舊建築也「會撑不下去」。

卡尼現任Brookfield資產管理公司董事長，他在倫敦金絲雀碼頭主持水岸公園Eden Dock啟用時說，「會有一票擱淺資產……這些資產必須翻新改造，或者在可能的情況下被拆除並改作他用」。

投資管理公司AEW本周提出的一份報告指出，歐洲房地產投資人若要更新建築，每年資本支出勢得增加30%。報告發現，歐洲建築的能源效能顯著落後巴黎協定規定的進度。在去年於杜拜舉行的COP28氣候會議上，各國同意在2030年前加倍提升能源效率的速度。

然而，對於一些老舊且地理位置不佳的辦公大樓而言，由於需求不足或租金偏低，改造成本恐怕不具經濟效益。

至於拆除視為過時的建築也可能招來爭議，因為保留現有結構尚可節省鋼材和混凝土等建材的碳排。

位於英國倫敦的金絲雀碼頭Eden Dock公園堪稱全球打造城市生物多樣性和棲息地的典範。路透
位於英國倫敦的金絲雀碼頭Eden Dock公園堪稱全球打造城市生物多樣性和棲息地的典範。路透

建築 房地產 資產

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